竹東鎮長補選將在22日投票，新竹縣選委會為因應新冠肺炎疫情，將在77個投開票所門口設置檢疫站，將是台灣選舉史首見。縣府 民政處指出竹東鎮有104位居家檢疫的選民，希望能配合防疫政策，不要外出投票。

22日竹東鎮長選補，是國內選舉史首次設置檢疫站，中選會主委李進勇將到自強國中、惠昌宮及上館國小等處視察。

「一罩難求的問題總算解決！」縣選委會表示，竹東鎮長補選公告選舉人數有7萬6389人，77個投開票所共配置1034名選務人員，為防疫須要3350個口罩，幸中選會向疾管署申請日前核撥使用，讓選務人員均戴醫療口罩。

為因應新冠肺炎疫情升溫，竹東鎮長補選將在77個投開票所門口設置檢疫站，由衛生局調派護理事或校護專專業人員，為選民量額溫，同時準備酒精消毒液，為選民噴手消毒。

選委會指出，檢疫站若發現有發燒、孕婦、慢性病及呼吸道感染等症狀的選民，若未戴口罩，將會發給備用的口罩，要求戴上才能進入投票。

竹東鎮長補選有代理鎮長張順朋、鎮代會主席陳昌平、縣議員郭遠彰及榮華里長林子丞4人展開「方城之戰」，目前觀察是張順朋和陳昌平在「雌雄對決」， 張因有縣長楊文科等地方藍營支持，被看好很有機會勝出。

(中時 )