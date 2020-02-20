新冠肺炎在日持續延燒，雖然國際奧委會多次表示「不考慮延辦」，但疫情對奧運影響逐漸顯現，讓外界關注今夏東京奧運是否能順利舉行。不過，英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里表示，若夏季奧運及帕運不得不移地舉行，倫敦可以接手主辦，但此言一出立即引起大批日本網友痛批。

今夏奧運原本預計7月在東京舉行，但由於疫情持續延燒，如東京馬拉松及世界一級方程式賽車（F1）中國大獎賽（Grand Prix）等亞洲重大體育賽事皆面臨取消或延後舉辦，引發外界擔憂奧運也會受波及。

據路透社報導，貝里（Shaun Bailey）在推特上表示，「我們有設備與經驗，基於新冠病毒爆發，世界可能需要我們，倫敦可以舉辦2020奧運」。他還表示，如果當選市長，「若（國際奧會）需我們幫忙，我保證倫敦能再次準備好主辦運動界最大盛事」。倫敦市長選舉將於今年5月7日投票。

另外，工黨籍的倫敦現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也透過發言人表示，若倫敦有被徵詢接手，他們「馬上就能動起來」。

不過在多家日本主流媒體轉載貝里的發言後，立即引起大批日本網友在他的推特留言痛批，一名網友嗆「你敢！別奪取日本舉辦奧運！首先，作為鑽石公主號的註冊國，英國根本沒有做任何補救措施！」

目前東京奧委會並未對貝里的發言表示看法，僅在e-mail中回覆媒體表示，委員會正小心監控任何疫情事件，並會檢視相關組織下的每一項必要對應措施。

近代奧運自1896年起每4年舉辦一次，只有在兩次世界大戰期間停過3次，分別是在1916年、1940年和1944年。

(中時電子報)