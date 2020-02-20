總統蔡英文的「論文門」案，從前年開始相關「論文學者調查團」就不斷追查，但成功堅持下來的，僅剩以台大教授彭文正、旅美學者林環牆等為數不多的學者，林環牆今天也再爆料，論文門已進入「關鍵調查階段」。

林環牆今20日在臉書發文表示，「英國倫敦大學法遵董事暨董事會秘書羅莎琳弗列多(Rosalind Frendo)近日表示，在經過六個星期的內部審查後，決定以保護個人隱私做為理由，拒絕揭露蔡英文的所謂「博士論文口試」(Viva)的主考委員(examiners)」。

對於這項結果，林環牆說，「我們台灣的好友，美國人麥可理查森(Micheal Richardson)，很快地向英國資訊委員會辦公室(ICO)提起申訴(filed a complaint)。且理查森已收到英國ICO的團體經理(Group Manager)克雷蒙(Pam Clements)的通知，證實了英國資訊委員會辦公室已正式接辦理查森的申訴」。

林環牆也指出，這項申訴會以「指控倫敦大學以隱私為由，不當地隱匿公共關切的訊息」，他也透露，「ICO經理克雷蒙表示，ICO將儘快地指派個案官員負責審理」。

他認為，這個發展代表「蔡英文論文門世紀大醜聞」已進入了「關鍵性的調查階段」。他和理查森的看法一樣，對於英國ICO的介入調查充滿期待。

林環牆最後解釋，「英國ICO的頂頭上司是伊利莎白德含（Elizabeth Denham）。德含女士於2016年7月榮獲英國女皇任命為英國資訊官(UK Information Commissioner )」。並強調，這位ICO頂頭上司德含女士強烈主張公眾知的權利，她主張「開放政府與開放資料」。

(中時電子報)