女兒赴馬來西亞工作，一去音訊前無，母親報案協尋，台中市警局第四分局南屯派出所警著手調閱警政系統等相關資料，查到蔡女通訊軟體的ID，終於聯絡到蔡女，原來蔡女因公司問題在馬被列為關係人，留置於看守所無法與家人聯絡，近日查無涉及刑案獲得釋放，終於回國與母親團聚，對警方幫忙深深感謝。

台中市警局第四分局南屯派出所員警吳仲傑，為民服務向來熱心積極，日前整理過濾未尋獲失蹤人口案卷資料時發現，農曆年前（1月14日）被通報失蹤協尋的蔡姓女子尚未尋獲，該案母親指稱其女說要去馬來西亞工作，但女兒一去沒多久就失聯，所以請警幫忙。

吳員查到蔡女LINE ID後與蔡女取得聯繫才知道，原來蔡女受公司通知前往馬國受訓，但去之前不知該公司在馬來西亞經營出問題，一到達當地就被馬國警方列為關係人，留置在當地看守所協助釐清案情，直到近日才查明無涉及刑案獲得交保並釋放，吳員告知蔡女其母親正在找她焦急得不得了，叮嚀她趕快與母親連絡，日前蔡女終於回國與家人團圓，高興的通知吳員，感謝吳員積極熱心協尋。

南屯派出所長周景彬表示，孩子都是父母心頭上的一塊肉，打工求職務必留意自身安全、慎選公司，瞭解公司營運狀況及工作內容，必要時向相關單位查證是否涉及不法，避免不慎落入求職詐騙陷阱。

(中時 )