國內日前出現首名新冠肺炎死亡案例，個案為60多對的白牌車司機，確診當日即過世，感染源成謎。中央流行疫情指揮中心先前鎖定司機載過的浙江台商，將檢體交由台大、中研院檢驗，今確定台商曾罹患新冠肺炎，為司機的感染源。

該名死亡案例，從出現咳嗽症狀到死亡僅17天，確診當日即因肺炎合併敗血症死亡。司機染疫後，弟弟、媽媽、外甥女婿、妹妹也接續感染。

中央流行疫情指揮中心追蹤司機接觸史後，鎖定一名司機載過的浙江台商，將檢體交由台大、中研院，進行抗體檢驗。中央流行疫情指揮中心表示，該名台商的檢驗結果已出爐，確定曾罹患新冠肺炎。

指揮中心指出，針對中部家庭群聚事件，截至目前掌握接觸者共248人，並已採檢247人，其中4人確診(均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布)，217人陰性，26人檢驗中，將持續監測這些接觸者健康情形。

(中時 )