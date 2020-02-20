日廠淡出部分型號產品，且晶技(3042)、加高(8182)及台嘉碩(3221)均有台灣廠區，可望降低此次大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工衝擊，獲市場買盤力挺，晶技、加高及台嘉碩今天股價連袂逆勢收高。

石英元件歷經多年殺價競爭，在2019年下半年出現轉機，京瓷等日系石英元件廠因部分產品價格已低於成本，放棄2520、2016尺寸產線，轉攻毛利率更高的1612尺寸的產品，加上5G等新應用帶動手持產品及網通設備需求增溫，讓2520、2016、1612及1210等型號石英元件及熱敏產品自去年第3季起供需出現不平衡，目前更呈現供給吃緊。

除部分型號產品因日廠退出而呈現吃緊，大陸地區因新冠肺炎疫情未止復工緩慢，晶技、加高及台嘉碩因有台灣廠區可以支應，降低疫情對公司營運的影響。

晶技現有台灣、寧波及重慶三個廠區，受惠部分石英元件產品需求強勁，今年過年期間晶技大陸廠區維持加班生產，目前寧波廠產能利用率約60%到70%，重慶廠產能利用率約70%到80%，在三大廠區運作正常下，晶技預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

加高現有高雄、深圳及泰國三個廠區，台嘉碩則有桃園平鎮及大陸無錫兩個廠區，由於加高的深圳廠及台嘉碩的無錫廠以供應大陸當地客戶為主，且佔公司產能比重約30%左右，整體生產受此次疫情影響不大，主要影響來自於市場需求變化，以目前石英元件產業市況來看，加高及台嘉碩今年營運不看淡。

(時報資訊)