原相科技(3227)今(20)日舉辦法人說明會，新型冠狀病毒肆虐，原相坦言，短期對營運有一定程度的影響，尤其是2月營收，但第一季受惠滑鼠銷售穩定，以及遊戲機成長，整體業績應該可以維持穩定，2020年全年也看好安防、穿戴、TWS(無線藍芽耳機)加上新產品的成長，將扮演原相今年成長主要成長動能。

新型冠狀病毒疫情延燒，財務長羅美煒指出，短期對營運有一定程度的影響，影響的程度和時間則要看疫情的控制，還有對消費市場的衝擊，都要持續觀察，以2月來看，因停工關係，有客戶出貨有遞延，單月營收會比較低，希望3月可以恢復正常，只是疫情還在發展當中，不確定性仍在。

原相第一季各產品表現來說，羅美煒指出，第一季滑鼠銷售情況穩定，預估會和去年第四季減少10~15%，但和去年第三季水準類似；遊戲機應該會比去年第四季成長10%；安防Sensor受到疫情影響，第一季營收也會減少逾10%；至於穿戴和TWS，則受到疫情和去年第四季提早拉貨的影響，減幅會比較大。

就原相第一季整體來看，羅美煒說，儘管穿戴、安防以及TWS會相較去年第四季衰退，但因為遊戲機會成長，加上新產品出貨增加，第一季業績應該不錯，但還是會比去年第三季、第四季減少，整體來看算是穩定，毛利率應該會比去年第四季低，大致上維持過去幾個季度水準，營業利益率會減少幾個百分點。

就全年各產品線來說，羅美煒指出，原相滑鼠產品在過去幾年穩定，增減比例不大，看好電競、TOG滑鼠會有不錯的成長，至於有線無線主要還是要看PC市場，今年度預期將維持穩定業績；遊戲機則主要還是要看客戶銷售情況，原相主要出貨是任天堂Switch一般版本的手桿部分，並無出貨Switch lite版本；穿戴由於在去年就打進一線品牌客戶，安防也有客戶積極拉貨，應該都會有很不錯的成長；車用產品上，去年已經開始有進展，進入小量生產，但占營收比重不高，因為車用認證導入時間長，還需時間；至於TWS，是在去年開始量產，一共出貨三個季度，去年第四季占比營收雙位數，今年會是一個完整的年度，若產品推廣、量產順利，相信今年會有不錯的成長，客戶還是以大陸為主。原相今年也看好新產品的動能，羅美煒表示，其實在去年第四季就開始有新產品出貨，占比低個位百分比，第一季預計還是占比營收個位數，希望未來季可以逐步成長。

面對市場8吋產能吃緊，羅美煒則回應，確實是有這狀況，但是原相會想辦法滿足客戶需要。

因為原相今年度沒有大幅增加人力的計畫，主要還是在員工調薪部分，故費用應該穩定增加，幅度呈現個位數百分比。

另外，原相今年配息率應該和之前差不多，維持在70~90%配息，但最終還是要由董事會做決議。

(時報資訊)