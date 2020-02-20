南韓新冠肺炎疫情確診病例再暴增31例，使累計確診總數達到82例，南韓政府坦承新型冠狀病毒疫情已經突破防疫網，進入社區傳播階段。受此打擊，周四南韓KOSPI指數收跌0.67%，為2,195.50點。

投資人看好酒精類乾洗手產品需求升高，乙醇製造商股價大漲。韓元下挫0.78%，收在1,198.7兌一美元，創下2019年10月2日來新低。

(時報資訊)