《韓股》新冠肺炎疫情進入社區傳播，韓股「嚇」跌0.67％ 16:142020/02/20 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓新冠肺炎疫情確診病例再暴增31例，使累計確診總數達到82例，南韓政府坦承新型冠狀病毒疫情已經突破防疫網，進入社區傳播階段。受此打擊，周四南韓KOSPI指數收跌0.67%，為2,195.50點。 投資人看好酒精類乾洗手產品需求升高，乙醇製造商股價大漲。韓元下挫0.78%，收在1,198.7兌一美元，創下2019年10月2日來新低。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎社區傳播首例 口罩之亂恐愈演愈烈 20:442020/02/16 生活 新冠肺炎疫情恐失控 安倍支持度暴跌 22:292020/02/16 國際 新冠肺炎疫情衝擊內需產業 謝金河曝慘況 07:592020/02/18 生活 新冠肺炎疫情發威 專家：投資人可危機入市 11:442020/02/18 財經 《韓股》蘋果示警＋華為利空，韓股盤中跌1.26％ 11:422020/02/18 財經 因應新冠肺炎疫情 許智傑籲台商分批返台掃墓 14:002020/02/18 政治 新冠肺炎疫情假消息不斷 警署長：嚴辦不姑息 14:322020/02/18 社會 《韓股》憂疫情打擊經濟，韓股收跌1.48％ 16:482020/02/18 財經 《韓股》本土新增15名確診，韓股開高走低 12:162020/02/19 財經 《韓股》觀望疫情，韓股近持平 16:312020/02/19 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 醫療人員執勤染新冠肺炎 是國壽保戶慰問5萬 - 財經 - 工商 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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