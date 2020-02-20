TPK-KY(3673)今天召開線上法說會，公司指出，第1季受到疫情及淡季影響，保守估計單季營收將下滑3成，營業利益率損平邊緣。針對復工狀況，3月產出影響估計降到2成以內，目標4月產出恢復正常。

TPK表示，截止2/17，返工人數已足夠滿足目前產線需求，現階段復工7到8成，產出影響約2～3成，3月復工可達到8成，產出影響約2成，目標是4月恢復正常，預估已經考量到上下游供應鏈及運輸狀況，但最後實際狀況，還是配合上下游的材料及成品供需。

此外，公司過年期間仍有駐廠人員，不會有停工問題，現在也提供部分員工臨時住宿/交通接駁，場內加強防疫措施，每日通報及自主管理，外地返崗員工均依規定自主隔離始可開始上班，目前返廠員工無確診案例。

2019年TPK全年資本支出約為32.1億元，2020年預估40億元，主要用在增加奈米銀及LCM產線。其中，奈米銀部分，去年8月第一條產出，主要用在教育白板等超大尺寸，今年預計上半年再增加一條生產線。而奈米銀在手機客戶也陸續有斬獲，已有一款手機進入最後驗證，預計第3季量產，由於客戶有相關產品在市場上銷售，能見度較高，另外有兩款手機在認證，量產時程還要等客戶上市銷售計畫。穿戴式產品與客戶正共同開發，希望今年進入量產。

(時報資訊)