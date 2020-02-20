又傳死亡車禍，家住彰化的25歲邱姓男子20日凌晨騎機車行經烏日區公園路，與駕駛拖板車的賴姓男子發生碰撞，邱男機車因撞擊倒地，他則頭部受重創、當場不治，警方將釐清事故發生原因。

這起車禍發生在20日凌晨2點多，正在等待服兵役、目前兼職當外送員的邱姓男子騎機車欲返回彰化住處，經過台中市烏日區公園路、新盛巷口時，與停置在公園路、環河路旁等紅燈的拖板車發生碰撞，機車突然撞及拖板車左側後車輪，邱男與機車都倒地，邱男因頭部重創不治。

(中時 )