彰化機車凌晨撞大貨車 騎士當場不治 16:172020/02/20 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中凌晨發生機車撞大貨車事故，騎士當場不治。(民眾提供／林欣儀台中傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 又傳死亡車禍，家住彰化的25歲邱姓男子20日凌晨騎機車行經烏日區公園路，與駕駛拖板車的賴姓男子發生碰撞，邱男機車因撞擊倒地，他則頭部受重創、當場不治，警方將釐清事故發生原因。 這起車禍發生在20日凌晨2點多，正在等待服兵役、目前兼職當外送員的邱姓男子騎機車欲返回彰化住處，經過台中市烏日區公園路、新盛巷口時，與停置在公園路、環河路旁等紅燈的拖板車發生碰撞，機車突然撞及拖板車左側後車輪，邱男與機車都倒地，邱男因頭部重創不治。 (中時 ) #機車 #男子 #公園路 #拖板車 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 油電平權 讓地球永續共好 04:102020/02/17 財經焦點 搶奪婦人皮包 嫌拒捕自割頸2刀亡 10:492020/02/17 社會 智障3人跳挑戰讓兒重傷 美國媽媽好憤怒 15:172020/02/17 社會 飛車搶包遭圍捕 嫌自戕3刀不治 04:102020/02/18 社會新聞 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 14:272020/02/18 生活 當不完兵了 裝甲車拖板車上「敗馬」摔落 17:332020/02/18 社會 補助來了 電動機車銷量回神 04:102020/02/19 產業．科技 流感上周15死 妙齡女發燒就醫不治 04:102020/02/19 社會新聞 騎士嚴重摔傷 嘉雄陸橋3月2日起封閉減道整修10天 15:412020/02/19 生活 拖板車等紅燈 重機高速撞車尾騎士噴飛慘死 08:472020/02/20 社會 社會熱門新聞 衛福部科長耍官威 遭判決記過懲戒 - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 「最強奶媽」下海接客？網紅駁開房單據 親上火線嗆：我沒那麼厲害 - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 家門口驚見「野鴛鴦」 女上男下好激情 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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