19名乘坐日本鑽石公主號郵輪的台籍旅客，預計明日晚間搭機抵台，為求慎重，衛福部特地準備10餘輛救護車，將下機旅客直接送往醫院負壓病房，進一步檢疫及隔離。

據了解，此次包機由中華航空派出1架737-800型客機執飛，明日下午前往日本羽田機場接人，預計晚間10時30分抵台。機上安排每人單獨坐1整排座位，除了全程穿戴防護衣及口罩，隨行醫療人員也將與乘客保持距離；此外，機上並不供餐，也不鼓勵起身走動。

由於桃園機場有處理武漢包機返台的經驗，此次包機回國程序也將比照辦理，不同的是，旅客下機經過檢疫及消毒程序後，直接由救護車送往醫院，並在負壓病房隔離14日。另外，旅客隨身行李下機後比照人員消毒，並在機場放置14日後才能領回，至於這些行李將如何「隔離」，目前還不清楚。

有鑑於曾經有郵輪旅客首次檢測呈現陰性，但是轉移地點後卻測出陽性反應，因此這19名旅客在日本登機前，隨行醫療人員將進行檢測，如果呈現感染反應，該名旅客將無法登機，以確保不會有人帶病回國。

(中時 )