武漢新冠肺炎疫情嚴重，死亡病例至2月20日已高達1585人，除影響一千多家庭之外，還造成各行各業喪失骨幹菁英，其中位於武漢市內知名的華中科技大學，在近期2周之內，連續有5位教授去世，其中有2位確診染患新冠肺炎，另3位因病去世者，恐怕也因武漢醫療資源全部被新冠肺炎佔用，以致無法受到足夠醫療照護。

據《新京報》報導，武漢華中科技大學一名41歲的年輕教授柯卉兵，是該大學社會學院教授，19日因病醫治無效去世。他是近半個月來，華中科技大學第5位去世的教授。

報導說，近半個月來，華中科技大學去世的5位教授有2位是感染新冠肺炎去世，分別是華中科大三級教授、生命科學院楚天學者紅淩教授，因新冠肺炎於2月7日去世；，華中科大同濟醫學院附屬同濟醫院器官移植科的林正斌教授，因新冠肺炎於2月10日去世。

另3位教授雖然直接死因不是新冠肺炎，媒體雖未公佈確切死因，但在目前醫療資源緊缺的狀況下，一般病患也很難獲得足夠醫療照護。3名去世的華中科大教授除上述的柯卉兵教授之外，還有華中科大同濟醫學院公共衛生學院教授、研究生導師劉筱嫻於2月13日病逝，華中科大機械學院教授、中國工程院院士段正澄2月15日病逝，享壽86歲。。

其中曾研發全球首台全身伽馬刀的段正澄除了是中國工程院院士，也是大陸製造裝備數位化國家工程研究中心首席科學家，他日前病逝時一度曾傳出是因感染新冠肺炎，但後來華中科大校方發出的消息說明並非感染新冠肺炎。

對於華中科大多名教授短期內連續去世，網路上的評論認為「武漢真實情況真的不敢想像，多少家庭破碎了，那些留在武漢的人他們的犧牲太大了，希望這場災難趕緊過去，武漢人民太可憐了。」「這場疫情讓華中科技大學損失慘重。其實也是武漢的損失，湖北的損失，國家的損失。」

(中時電子報)