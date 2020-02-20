全台各校即將開學，為讓師生能有安全的學習環境，台中市政府環境保護局即日起至23日，動員中市各區清潔隊，消毒轄內高中以下學校及公立幼兒園的公共區域，提供給學子安心的求學環境。
環保局長吳志超表示，市府清潔學校公共環境，要讓家長安心送子女來學校，老師、學生也能放心上課，校方應加強宣導衛教，做好個人防護措施，保護自身也保護他人。
環保局表示，因應新冠肺炎防疫，各區清潔隊針對校園周遭公共區域、洗手台、遊樂設施、廁所及走廊扶手等消毒，以稀釋50倍、濃度0.1％的漂白水加強殺菌，下周24、25兩日各校師生就能接續開學大掃除，徹底落實防疫工作。
吳志超強調，中市29區公立幼兒園、國小及國高中，總計353間學校已陸續展開消毒作業，大專院校若有需求，可至行政院環境保護署毒物及化學物質局的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」https：／／mdc.epa.gov.tw／PublicInfo／Permit／)，查詢委外業者具病媒防治業許可執照，確保施藥安全及消毒成效。
(中時 )
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