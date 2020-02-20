南韓新冠肺炎確診案例暴增，當地政府今宣布進入社區傳播階段。中央流行疫情指揮中心表示，即起提升南韓旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

中央流行疫情指揮中心表示，韓國近期新冠肺炎病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件。

指揮中心表示，考量我國與南韓往來密切，指揮中心即日起提升該國旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，提醒

(中時 )