南韓陷社區傳播 旅遊疫情建議升級至第一級注意 16:192020/02/20 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心表示，即起提升南韓旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。(林周義攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓新冠肺炎確診案例暴增，當地政府今宣布進入社區傳播階段。中央流行疫情指揮中心表示，即起提升南韓旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，提醒民眾遵守當地一般預防措施。 中央流行疫情指揮中心表示，韓國近期新冠肺炎病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件。 指揮中心表示，考量我國與南韓往來密切，指揮中心即日起提升該國旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，提醒 (中時 ) #南韓 #第一級 #當地 #社區傳播 #旅遊疫情建議 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎社區傳播首例 口罩之亂恐愈演愈烈 20:442020/02/16 生活 陳建仁：社區得到感染風險仍低 防疫不必升級 10:122020/02/17 政治 日本旅遊疫情建議或再升級？指揮中心：考慮中 16:272020/02/19 生活 卡位緬甸內需商機 外貿協會指路 04:102020/02/20 產業特刊 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 10:192020/02/20 國際 新冠肺炎社區傳播 美CDC指台日韓等入列 13:142020/02/20 國際 打臉陳建仁？美國CDC竟認定台灣為「社區傳播」 14:132020/02/20 政治 美CDC將台灣列「社區傳播」名單 蔡英文反駁：陳時中已說明 15:182020/02/20 政治 美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動 15:402020/02/20 生活 《韓股》新冠肺炎疫情進入社區傳播，韓股「嚇」跌0.67％ 16:142020/02/20 財經 生活熱門新聞 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 白牌車司機死亡謎底揭曉 原來是浙江台商有抗體 - 生活 白牌車司機感染源找到！浙江台商驗出病毒抗體 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。