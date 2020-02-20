美國CDC列台灣為「Other Destinations with Apparent Community Spread」。（取自CDC）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天在官網列出日本、新加坡、南韓、台灣、泰國、越南出現（Apparent Community Spread）現象，但病毒感染程度並未持續或廣泛，仍未達發布旅遊警示標準。

根據《中央社》報導，美國疾病管制暨預防中心針對香港發布第一級旅遊警示，提醒前往香港民眾避免與病患接觸，並多洗手。疾管中心也提醒台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播。

《中央社》報導，總統蔡英文今（20）日視察國家衛生研究院疫苗中心時表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。總統表示，衛福部長陳時中已經講過，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件，希望社會大眾還是不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情的團隊都是用最嚴謹的態度來面對，「我們一定會替大家的健康來把關」。

對於美國疾病管制暨預防中心（CDC）將台灣列為社區傳播地區，指揮官陳時中說，此與白牌計程車司機的案例有關，現已釐清這起個案並非不明感染源，會再積極與美方溝通，希望美國依據我方提供的科學證據修正。

對此，網友表示，「好了啦」、「美國爸爸認證你敢嘴」、「CDC造謠，檢察官快帶人去搜索」、「亂講，我們相信黨」、「黨說沒有就沒有」、「美國舔共，中共同路人！」、「菸粉:一堆人莫名其妙執著社區感染四個字」、「黨說我們是零星社區，不是社區感染」、「覺青有本事去噴美國爸爸阿」、「拔拔讓菸粉崩潰怎麼辦」、「要相信黨」、「817頓時覺得孤獨！」「竟然敢打臉美國爸爸」、「美國政府帶頭散布假消息喔！快罰AIT！」、「覺青還不快來護駕」！

(中時電子報)