台北市一名60歲的姚姓婦人罹患乳癌零期，但她沒有尋求正規醫療，反而聽信友人介紹，前往「明旺經絡調整中心」看診，並花了8萬元購買藥水及藥膏，用藥4個月後病情非但沒有好轉反而加劇，再度到台大醫院看診，才發現乳癌已經惡化為第四期，婦人立刻報案並向警方哭喊「我不想死」。經法院審理，發現負責人陳男、以及助理陳女未領有醫師證書，卻擅自執行醫療業務，但考量2人已和姚婦達成和解，最後判2人各6月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

判決書指出，姚婦於104年12月前往醫院檢查，發現罹患乳癌零期，但她卻未尋求正規醫療，竟聽信友人建議，到「明旺經絡調整中心」找負責人陳男求診。陳男先是按壓姚婦患部，接著稱自己有賣專門治療癌症的藥物與藥膏，藥水一瓶600元，早中晚各服用一次，藥膏則是1帖600元，每天敷4次，並向婦人保證按時服用藥物，2個月後就能痊癒。姚婦聽聞有藥物能治療癌症後，相當高興，立刻掏錢買下藥水、藥膏。

但4個多月過去，姚婦已支付了8萬多元的醫藥費，病情卻未好轉，反而越來越感到不適，於是她前往台大醫院看診，一檢查發現乳癌已惡化到第四期，姚婦一聽瞬間崩潰，立刻向警方報案並提告。

經台北地院審理，負責人陳男及助理陳女均認罪，坦承是一時失慮才觸法，相當懊悔，並和姚婦以40萬元達成和解，法官考量後，各判2人有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣3000元折算1日，緩刑3年。

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(中時電子報)