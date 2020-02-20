瑞士政府今天宣布，由於武漢肺炎疫情衝擊，已將一年一度的全球病人安全部長級高峰會（Global Ministerial Summit on Patient Safety）延期。

路透社報導，2020全球病人安全部長級高峰會預定27、28兩天在瑞士蒙特魯（Montreux）召開，但瑞士官方發布聲明說，鑒於許多參加人士仍要待在自己的國家處理武漢肺炎疫情，此次高峰會延期。

高峰會日期將重新安排；衛生專家與決策者原定要討論醫療保健品質與其他可能需要採取的措施。

(中央社)