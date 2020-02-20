武漢肺炎疫情衝擊 全球病人安全峰會延期 16:512020/02/20 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士政府今天宣布，由於武漢肺炎疫情衝擊，已將一年一度的全球病人安全部長級高峰會（Global Ministerial Summit on Patient Safety）延期。 路透社報導，2020全球病人安全部長級高峰會預定27、28兩天在瑞士蒙特魯（Montreux）召開，但瑞士官方發布聲明說，鑒於許多參加人士仍要待在自己的國家處理武漢肺炎疫情，此次高峰會延期。 高峰會日期將重新安排；衛生專家與決策者原定要討論醫療保健品質與其他可能需要採取的措施。 (中央社) #高峰會 #病人 #瑞士 #延期 #安全 也許您會感興趣 國際熱門新聞 悚！巨鱷龜頭比籃球還大！他冒險尋龜 差點成鱷魚大餐 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 - 國際 威脅人類！AI性機器人滿足這怪性癖 專家呼籲要管制 - 國際 日媒：日本沒有義務應對「鑽石公主號」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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