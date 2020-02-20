美味雞湯加入陳年老菜圃燉煮，口味瞬間升級，但這陳年老菜圃可價值不斐，在台東縣關山農會米國學校格子鋪所陳列的老菜圃，最近被民眾以20萬元買走，讓老菜圃成為價值媲美黃金的「黑金」。

米國學校所販賣的老菜圃，以傳統陶甕來放置，裡面的老菜圃經過40年的時間淬鍊每個菜圃都黑到發亮，是米國學校的鎮店之寶，除了能料理美味佳餚外，相傳也有止咳清肺功效。

米國學校校長彭衍芳說，從8年前關山鎮農會就成立蘿蔔銀行來收集老菜圃，這甕被買走的陳年老菜圃，有40年歷史，內裝老菜圃重達30公斤，每個菜圃都黑至發亮。

彭衍芳說，最近有位民眾看上眼，聽到1甕20萬元，連殺價都沒有殺價，立馬匯款，只能割愛給民眾，目前正在煩惱要如何寄送，才能讓老菜圃安全送達民眾手中。

另外，關山農會也推出「老少配」組合，將陳年老菜圃及新製菜圃混放，在放入土雞燉煮，喝起來湯頭更加有層次，滋味更好，相當受到消費者的歡迎。

(中時 )