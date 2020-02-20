新冠肺炎疫情升溫，造成人心惶惶，指南宮為禳除疫情主辦3天的祈福法會，指南宮表示，除了加強防疫外，宗教界要發揮安定人心的力量，今早於凌霄寶殿「發奏上表」開始，請示呂祖祈福消災，撫慰人心。

指南宮主委高超文表示，疫情嚴峻，以宮觀立場要對社會國家有回饋，同時敬天祈福安定人心，這次避免群聚危險性，不以遊境方式，將改採網絡式的聯合祈福，除在指南宮設壇誦經外，也分別在各宮觀安排誦經，達到整體與個別的除瘟祈福效。

高超文說，中華道教純陽祖師協會為禳除疫情，由全體會員宮觀舉辦聯合並個別法會， 將由指南宮主辦設壇舉行，分佈在北中南東作聯合祈福，盼大家願力可以集中，而呂祖是避邪除瘟仙聖，一開始便請示呂祖「為新冠疫情禳瘟祈福大法會」，第一次就聖筊，再來求籤便抽到庚子籤。

高超文說，籤文上寫著「問聖求神斷無差，知君有事急歸家，秋梧葉落空中裏，又見庭前添一花」，意指台商都想回家，並採網絡式祈福，除加強防疫外，也發揮安定人心的力量，盼民眾誠心懺悔祈福消災。

高超文呼籲，法會3天持誦經懺《呂祖無極寶懺》、《孚佑帝君醒心真經》、《孚佑帝君大洞真經》等，其中大洞真經有辟邪除瘟之意，能祈福消災，撫慰人心，若民眾無法親自至指南宮現場參加法會，也可在法會期間就地呂祖公廟祈禱，

此外，談及指南宮，高超文指出，啟建也關於呂祖除瘟驅疫歷史源流，在清光緒年間，淡水知縣王斌林從故鄉迎請「呂祖聖像」來台，保佑平安渡過台灣海峽與述職順利，後來艋舺、景美等地都曾發生嚴重的流行病，民眾恭迎「呂祖」神尊遊境，不久後，瘟疫果然平息。之後仙鸞顯化，聖示在「猴山建廟，純陽啟教」，恭奉孚佑帝君，以保台疆永續平安，所建的宮廟就是指南宮。

(中時 )