說到第一次世界大戰，對西方文學有瞭解的朋友必然聯想到《西線無戰事》。1929年，德國退伍軍人雷馬克（Erich Maria Remarque）撰寫了這部小說，立即洛陽紙貴，僅僅一年之後，小說就被大洋彼岸的美國翻拍為同名電影，並榮獲奧斯卡獎。90年後，這部小說終於再次迎來電影版，而且主角們終於是講德語的。

軍事時報(Military Times)報導，《西線無戰事》講述了德國年輕人保羅·鮑默（PaulBäumer）的故事，他原本是一名有著崇高的英雄主義和民族自豪感的青年，見到國家正在徵兵，於是與他的朋友們一起自願入伍，希望保家衛國。

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然而，真的到達戰地前線以後，鮑默才發覺戰爭不是那麼一回事，在那裡，死亡、恐怖、飢餓和骯髒，才是戰場的真相，對於泥濘中的士兵來說，所有的任務都像是徒勞無功，而且很多人將會因此而死亡。在他休假返家期間，鮑默遇到了許多憧憬戰場立功的年輕人，然而此時的鮑默對承平的後方感到無語了，一切顯得那麼陌生而不真實。鮑默之後仍然決定重返前線，他對於身處戰地的袍澤有一種責任感。

雷馬克在書本後記寫道：「這本書既不是指責也不是懺悔，最重要的是心境的改變。即使他逃脫了砲彈，但還是被戰爭給摧毀了。」

然而，雷馬克對戰爭過於真實的刻劃，不利於希特勒納粹意識形態的推展，到1933年底，《西線無戰事》被列為禁書，蓋世太保四處查禁坊間所有的書。

新的電影將由德國導演艾德華‧柏格（Edward Berger）執導，他先前的作品大多是電視作品，曾得過艾美獎。他說：「《西線無戰事》雖然是1918年的小說，但它對我們這個時代仍然很有啟發。這是一篇永遠不會過時的故事，是德國現代文學的傑作，但是卻未從德國的角度演譯，也從未被製作成德語電影。現在，我們終有機會製作一部能夠真正打動觀眾的反戰電影。」

目前已知主角 鮑默，將由現年41歲的丹尼爾‧布魯爾（DanielBrühl）演出，這位演員在2003年以「再見列寧」(Good bye, Lenin! )在國際影壇展露頭角，之後轉往美國發展，2009年的「惡棍特工」(Inglourious Basterds)，演出痴情的德軍狙擊手。在賽車傳記片「決戰終點線」(Rush )釋演法拉利車隊車手尼基勞達，另外在漫威英雄電影「英雄內戰」當中，演出「齊莫男爵」而聞名。

第一次世界大戰是比較不被大眾所知的戰爭，所幸連續好幾年，都有與一戰有關的電影問世，包括2017年的「神力女超人」，2019年的一戰紀錄片「他們將不再老去」，還有正在上映中的「1917」。

(中時電子報)