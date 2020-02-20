台灣電信產業發展協會20日召開理監事會議，會後進行五大電信公司5G頻譜位置協商，亞太電信董事長呂芳銘率先步出協商會場，據了解，28GHz率先協商成功，可望不需要經過第二階段頻位競標。

這是5G完成頻譜數量競標之後，五家電信公司高層首度齊聚一堂，包括中華電董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大總經理林之晨，遠傳電信董事長徐旭東、總經理井琪，台灣之星總經理賴弦五、亞太電董事長呂芳銘。

五大電信公司首度針對5G頻譜位置協商，能否達成共識，將攸關 21日是否需要再啟動新一輪的5G頻譜位置競標，以及5G標金會不會再度墊高。

5G第二階段頻譜位置競標，將在21日登場，NCC表示，五家電信商 必須在21日上午提送頻位需求意願書，只要有任何兩家業者的頻位重 疊，就必須在下午啟動一次性競標決勝負。 28GHz率先達成協議，接下來就看3.5GHz是否達成共識。

(工商 )