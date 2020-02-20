不受疫情干擾，台銀吉隆坡辦事處20日如期開業。繼去年9月23日雅加達代表人辦事處開業後，台銀宣布馬來西亞的吉隆坡代表人辦事處今日正式開業，為台銀在東南亞地區近二年多來繼泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、越南胡志明、印尼雅加達之後再度在東南亞市場布點，為台銀在新南向布局的新里程碑。

台銀指出，馬尼拉為台銀在持續新南向拓點、深耕東協市場方針之下又一新的海外據點，董事長呂桔誠三年多來持續以「建構領導銀行、布局全球市場」的方向來進行台銀海外布局，包括107年設立澳洲雪梨分行、泰國曼谷與德國法蘭克福等辦事處，108年設立菲律賓馬尼拉、越南胡志明市與印尼雅加達等辦事處，此次在馬來西亞中央銀行大力協助下，馬來西亞吉隆坡辦事處於 109 年2月20日正式開業，台銀在東協國家除了柬埔寨、緬甸、寮國之外幾可說已全部「得點」。

台銀分析馬來西亞的地理位置及資源優勢指出，馬國位處東亞國協樞紐位置，天然資源豐富，並擁有高素質的人力資源，崇尚法治，政治相對穩定，近年來經濟穩健成長，因而吸引多國資源進駐。

首都吉隆坡不僅是馬國政治及經濟中心，也是全馬最現代化的城市，對於未來辦事處的運作策略，台銀指出，將與該行海外分行及OBU整合行銷，並結合該行新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協；另外，為使展業模式更有效率，將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。

(工商 )