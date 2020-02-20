2020年義大利金像獎18日公布提名，甫獲選第70屆柏林影展新單元「特別盛會」的新片《皮諾丘的奇幻旅程》，以強大電影技術橫掃包括最佳影片、導演、攝影、特效等15項大獎提名。該片是義大利名導演馬提歐賈洛尼最新的真人奇幻電影，並邀請《美麗人生》奧斯卡影帝羅貝托貝尼尼參與演出，自去年聖誕節在義上映至今，已狂賣5億多台幣票房佳績。

另去年殺出攔截威尼斯影帝大獎、讓瓦昆菲尼克斯飲恨的電影《馬丁伊登》，則一舉入圍了包括最佳男主角、影片、導演等10項大獎。新科威尼斯影帝路卡馬林內利片中詮釋愛恨交纏的作家，夢想遠大發人深省，最是來勢洶洶。

該片以強大的電影技術，橫掃包括最佳影片、導演、男女配角、改編劇本、攝影、製作、剪輯、藝術指導、最佳配樂、聲音設計、視覺效果，以及造型設計、化妝、髮型等15項大獎提名。值得注意的是，以《美麗人生》榮膺奧斯卡影帝的羅貝托貝尼尼，這次亦以「皮諾丘的木匠爸爸」一角順利提名最佳男配角，為他的演藝人生再寫新頁。電影5月15日在台上映。

坎城名導馬提歐賈洛尼所執導的《皮諾丘的奇幻旅程》票房已達5億多台幣。（海鵬提供）

(中時 )