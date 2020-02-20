Google 稍早之前釋出了最新 Android 11 的第一個開發者預覽版(fist developer preview, 簡稱DP1)，僅限開發者可體驗。隨著 Android 11 DP 1 推出，Google 也公布了 Android 11 正式版推出前，包含開發者預覽版(針對開發者)、測試版(beta，針對加入試用計畫的使用者)以及正式版預定釋出的時程。對於最快第一批有望升級到 Android 11 正式版的使用者來說，第三季就能實現願望。

比 2019 年在 3 月份釋出第一個 Android 10 開發者預覽版的時間點更早，今年 Google 趕在 2 月中旬就向開發者提供的第一個開發者預覽版。按照 Google 規劃，會在 3 月、4 月接續釋出第二、第三個開發者預覽版；預計 5 月釋出一般用戶(申青加入試用計畫)可體驗的 beta 版，預計也將釋出三個版本。正式版預計要等到第三季才會推出。

Google 公布 Android 11 各測試版的開發時程，預定今年第三季釋出正式版。(摘自Android Developers Blog)

根據 Google 規劃，上述各版本的規劃內容如下：

*Developer Preview 1：包含新功能、API(應用程式介面)，以及行為變更(behavior changes)，著重在收集開發者的回饋。

*Developer Preview 2：包含新功能的增量更新、API 以及行為變更。

*Developer Preview 3：包含為了增加穩定性與效能而來的增量更。

*Beta 1：最初的 beta 版，註冊 Android Beta 測試計畫者可以透過 OTA 更新。

*Beta 2：達到系統穩定性的里程碑。並且確定 API 以及行為變更的完整內容。

*Beta 3：釋出(正式版)的候選版本。

*正式版：預定向 Android 生態系以及 AOSP 釋出 Android 11 正式版。

Google 向開發者指出，預計在 Android 11 beta 2 能達到具備平台穩定性的程度。在此之後，Google 指出未來的 Andorid 11 更新預計不會再影響到開發者的 Apps。換言之，針對 Android 11 而進行的應用程式升級，預計在 Android 11 beta 2 釋出後，能有一兩個月的時間再讓開發者調教與修改，以在正式版釋出後，可以第一時間適配最新的系統。

(中時電子報)