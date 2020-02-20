《國際社會》再添22人，南韓新冠肺炎確診達104例 16:312020/02/20 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，南韓政府宣布新冠肺炎本土確診案例再新增22例，截至目前為止累計確診病例達到104例。此外，南韓出現第一例新冠病毒感染死亡病例。 稍早前南韓政府坦承，新型冠狀病毒疫情已經突破防疫網，進入社區傳播階段。 (時報資訊) #南韓 #新冠肺炎 #疫情 #確診 #案例 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情照出民進黨虛偽人權觀 04:102020/02/17 論壇廣場 阿伯求愛不成 22歲越南嫩妹按摩女慘遭潑汽油燒死 08:072020/02/17 社會 疫情延燒 104：在陸台人年後轉職63％不回去 11:392020/02/17 科技 死亡運將2親人確診 累計達22例 04:102020/02/18 生活新聞 喀麥隆上演大屠殺22人喪命！ 孕婦、未滿5歲小朋友都遇害 08:142020/02/18 國際 《國際社會》鑽石公主號解禁，今日約500人下船 11:592020/02/19 財經 陸論文：12／31前湖北可能已有104名感染者 13:212020/02/19 兩岸 《國際社會》再添5人，南韓單日新增確診爆增20例 16:312020/02/19 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診病例新增31例，總數達82例 10:002020/02/20 財經 《資訊服務》104：疫情干擾，37％企業徵才計畫受影響 10:342020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 醫療人員執勤染新冠肺炎 是國壽保戶慰問5萬 - 財經 - 工商 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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