韓聯社報導，南韓政府宣布新冠肺炎本土確診案例再新增22例，截至目前為止累計確診病例達到104例。此外，南韓出現第一例新冠病毒感染死亡病例。

稍早前南韓政府坦承，新型冠狀病毒疫情已經突破防疫網，進入社區傳播階段。

(時報資訊)

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