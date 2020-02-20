鑑於新冠肺炎爆發，牽動全球市場緊張情緒，根據外商商仲發布2020年大中華不動產市場報告指出，受到全球政治風險影響全球經濟波動，誘發市場避險情緒高漲，而台灣A級辦公室市場在去年空置率創新低、租金至近十年新高等因素，2020年租賃市場仍然是「房東市場」局面。

根據CBRE世邦魏理仕觀察，以A級商辦為例，2019年商辦租賃交易熱絡且無新供給釋出，A級商辦平均空置率在過去一年間大幅減少7個百分點，於2019年第四季空置率降至5.1%。低空置率同時意味著可供租戶選擇的搬遷物件選擇有限，房東對租金水準的態度明顯轉為強勢，對於提供其他租賃優惠的意願也下降。

世邦魏理仕指出，台北A辦平均租金於2019年底升至每坪2790元，年成長3.1%，為過去11年來最大漲幅，其中位於信義基隆區的頂級A級商辦租金漲幅尤其顯著，平均租金爬升至每坪3,466元，年成長3.3%，為10年以來新高。

世邦魏理仕台灣交易與顧問部主管陳頌民表示，有鑑於商辦租賃市場上無任何新供給釋出，加上許多A級商辦大樓的空置率已處於低檔，2020年租賃市場仍然是「房東市場」局面。

考量未來三年內台北新增供給量體有限，A級商辦房東將保持強勢的態度，目前已創新高的開價水準將維持不變；然而須與房東進行續約協商的租戶，將面臨較大的租金漲幅，位於信義基隆區的A級商辦房東可能提出超過10%的租金調幅。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，自2018年延續的台商回流趨勢，誘發了自用型買方積極進入不動產投資市場，支撐了2019年全年近5成的投資活動；此外，各式投資人紛紛出籠，其中本土建商及開發商積極擴充土地儲備，更進一步跨足商辦、旅館及商場等不動產開發，

朱幸兒認為，今年保險業者亦大展身手靈活投資，積極搶進可提供穩定租金收入的不動產類型，包括辦公大樓、醫療辦公大樓、物流中心等新興投資標的。預料未來數季內整體商用不動產價格將維持穩定。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)