彰化縣埤頭農會20日帶領埤頭國小五年級學童，在學校附近農田脫掉鞋子，捲起褲管下田插秧，體驗水稻栽種過程，特別的是這些小朋友今天所種植的稻米，在６月收割賣米所賺取的收入，都會變成小朋友的畢業旅費，不僅可以體驗農民的辛勞，還能為自己賺取畢業旅費。
彰化縣埤頭鄉位處濁水溪沖積扇上，擁有肥沃的土穰，全鄉八成農地都是種植水稻，其次是景觀植栽及果樹等，彰化縣政府近來大力推廣食農教育，課程中也安排農改場、農糧署及水稻專家，指導學生從整田、插秧、病蟲害管理到最後收割碾米，一連串的課程完整展現食農教育精神。
埤頭鄉農會表示，特別選擇從插秧至收割期只需約75天的越光米，相比台梗9號少了近50天的成長周期，預計5月初就能做收割的動作，屆時也會帶領所有小朋友回到農田，作收割體驗的動作，並將所有收穫的稻穀給學校義賣，當作孩子的畢業旅行基金。
埤頭鄉農會總幹事王宋民表示，小朋友們靠自己的力量賺取旅費，還體驗農耕生活，讓孩子了解食物來源、培養耕食技能，讓小朋友體驗了解農民的辛勞與食物的珍貴，充分展現食農教育的精神，讓孩子從小奠定農業的學習基礎，並將台灣農業向下扎根。
(中時 )
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