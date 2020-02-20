衛福部長陳時中今（20）日說，日本的新冠肺炎疫情，「一波波下來、令人擔心！」他直言，升級（旅遊疫情建議）是很有可能的！

根據疾管署官網顯示的旅遊疫情建議，目前我國將日本、泰國，以及今（20）日新增南韓，三國並列為「第一級注意（Watch）」，提醒遵守當地的一般預防措施。

至於新加坡則被列為旅遊疫情「第二級警示（Alert）」地區，民眾赴當地須採取加強防護。而大陸、港澳地區被列為「第三級警告(Warning)」，建議避免至當地任何非必要旅遊。

(工商 )