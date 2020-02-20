關於新冠肺炎疫情對消費的影響，大陸商務部20日表示，由於大陸國家統計局尚未發布1～2月份統計數據，初步分析認為，疫情對消費短期影響較大，中期影響平緩，後期逐步恢復，疫情不會改變大陸消費長期穩定，以及持續升級的發展趨勢。

第一財經報導，大陸商務部指出，從時間點來看，第一季消費影響最大。疫情高峰在1月下旬爆發，對1、2月特別是2月份影響最重，3月份消費市場有望觸底企穩；預計第二季消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。

針對1月份大陸汽車銷量年減18％的情況，大陸商務部分析，這是多種因素疊加所造成的，一是2019年以來汽車行業整體處於發展調整期；二是2020年春節長假在1月，有效工作日比2019年少5天，往年春節期間也不是汽車消費的旺季；三是新冠肺炎疫情對消費者購車產生滯後影響。

(工商 )