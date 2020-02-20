苗栗醫院宣導健康餐盤的觀念，增進抵抗力預防疾病。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

部立苗栗醫院辦理「打造健康好體質、提升免疫不求人」營養衛教講座，指導民眾從飲食中增加抵抗力，並因應武漢肺炎疫情，從營養角度預防疾病，20日推廣6大類每餐應攝取的份量並搭配運動，提升免疫力，抵抗細菌或病毒的入侵。

苗栗醫院慶祝22日營養師節，提早於20日在門診候診區，以投影片與衛教圖卡形式，宣導健康餐盤觀念、6大類食物與每餐攝取份量。營養師林昱蓁說明，衛福部國民健康署設計我的餐盤與6句口訣，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，讓民眾記憶各類食物攝取量。

苗栗醫院指出，因應肺炎疫情，除勤洗手、適時戴口罩，提升免疫力也是重要防疫措施。林昱蓁建議，蛋白質是構成身體所有細胞的原料，每餐豆魚蛋肉類應攝取一掌心，其中海鮮類富含鋅以及雞蛋和深海魚類如鮭魚、鮪魚有維生素D，皆為提升免疫力的重要營養素。

她說明，腸道中有數以百億計的微生物，影響著人體的免疫功能，每天早晚一份無糖優格、無糖優酪乳，並搭配益生菌的食物新鮮蔬菜類、全榖雜糧類為腸道養好菌。天天五蔬果，維生素A、C和各種礦物質都與免疫系統息息相關，胡蘿蔔、彩椒、南瓜、玉米等紅、橘、黃色食物富含維生素A，芭樂、奇異果、番茄、柑橘類水果則富含維生素C，每天攝取2顆拳頭大。林昱蓁指出，攝取足夠營養外並多運動，加上足夠睡眠，擁有好的免疫力，抵抗細菌或病毒入侵。

(中時 )