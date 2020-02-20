南韓武漢肺炎確診再增22例 累計達104例 16:502020/02/20 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據南韓中央防疫對策本部統計，至20日下午4時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診患者又較上午9時增加22人，南韓境內總計確診患者達到104例。 (中央社) #南韓 #肺炎 #武漢 #患者 #疾病 也許您會感興趣 國際熱門新聞 悚！巨鱷龜頭比籃球還大！他冒險尋龜 差點成鱷魚大餐 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 - 國際 威脅人類！AI性機器人滿足這怪性癖 專家呼籲要管制 - 國際 首例！鑽石公主號 2病患死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。