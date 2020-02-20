蔡英文：台灣都是零星個案 不要過度恐慌 16:422020/02/20 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出武漢肺炎明顯社區傳播的國家，台灣名列其中。總統蔡英文今天視察國家衛生研究院疫苗中心時表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。 根據中央社報導，蔡總統表示，衛福部長陳時中已經講過，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件，希望社會大眾還是不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情的團隊都是用最嚴謹的態度來面對，「我們一定會替大家的健康來把關」。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #蔡英文 #零星個案 #社區傳播 也許您會感興趣 推薦閱讀 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 旅美學者林環牆 爆「論文門」重大新進展！ - 政治 新冠肺炎藥物「瑞德西韋」 國衛院合成純度達97％ - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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