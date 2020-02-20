最瘋狂、最自虐的動物專家卡悠提‧彼得森(Coyote Peterson)來啦！天生反骨，愈是困難危險、愈愛挑戰的卡悠提曾獲最高榮耀艾美獎肯定！他大膽行徑讓人結舌！無論是讓「世界第二劇痛昆蟲」沙漠蛛蜂螫咬或是將脖子靠近短吻鱷面前！現在卡悠提帶您前往德州找尋史上最兇猛的傳奇巨鱷龜、跳入美洲短吻鱷群中嘗試活著脫身！ 2月22日起每週六晚間8點動物星球頻道《野地大膽王》用最野、最Ｍ的挑戰帶你進入「卡悠提的瘋狂世界」！

最狂動物專家卡悠提為尋傳奇巨鱷龜，險成美洲短吻鱷大餐！（動物星球頻道 提供）

德州傳奇澤龜－「拉斐爾」，堪稱世上最大鱷龜，年紀老到經歷過南北戰爭，頭部可以到一顆籃球那麼大，鱷龜有力的顎部可以咬碎骨頭，貨真價實的咬力在爬行界可是數一數二的。

德州傳奇澤龜－「拉斐爾」，堪稱世上最大鱷龜，年紀老到經歷過南北戰爭，頭部可以到一顆籃球那麼大。（動物星球頻道 提供）

為找尋拉斐爾的蹤跡，節目主持人卡悠提帶著德州龜組織的工作人員深入德州阿第夏湖，經歷多天的守候，他一度在低窪處發現疑似拉斐爾的鱷龜，但其實是美洲短吻鱷，卡悠提為了捕獲牠，跳入水中與牠正面交鋒。

《野地大膽王》系列節目，卡悠提將一次次突破你的想像，用最野、最Ｍ的挑戰帶你進入「卡悠提的瘋狂。（動物星球頻道 提供）

兇猛的美洲短吻鱷張牙舞爪，發動猛烈攻擊，差點讓他成為腹中大餐！即使在生死關頭走過一遭，卡悠提仍不放棄，最後緊急改變策略，採用「圈網」戰術，才終於捕獲重達56公斤且長68公分的鱷龜拉斐爾！

卡悠提來到了動物星球頻道《野地大膽王》系列，帶您前往德州找尋史上最兇猛的傳奇巨鱷龜！（動物星球頻道 提供）

卡悠提走遍世界就為找尋地表上最迷人的危險生物，他賦予自己的任務是不惜代價，也要近距離接觸、並揭開謎樣生物的面貌。他敢讓短吻鱷以及「世界第二劇痛昆蟲」沙漠蛛蜂咬上一口、讓切葉蟻在手指上弄出見血傷口、近距離靠近野地大灰熊……讓心跳漏拍的寫實驚險畫面讓網友驚呼。

狂野「狼叔」彼得森帶你深入沼澤，與澤龜面對面。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)