韓現首起新冠肺炎死亡病例 總患病數104人 16:472020/02/20 中時電子報 江飛宇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南韓已有104起新冠肺炎患者，目前出現第一起死亡病例。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國確定出現第一起新冠病毒肺炎的死亡病例。據韓國中央防疫對策本部說，一名在慶尚北道醫院的患者死亡，死因正在調查中。 據衛生官員稱，該患者為60多歲，已經住院了20多年，在週三死於肺炎。 韓聯社報導，截至今天下午4點，韓國共有104名新冠肺炎確診患者，16人已出院，87人在隔離治療，1人死亡。 (中時電子報) #韓聯社 #新冠肺炎 #韓國 也許您會感興趣 推薦閱讀 荊門封城 關閉店家管控人車 04:092020/02/16 焦點新聞 CJ副會長李美敬 把韓流推上主流 04:102020/02/16 娛樂新聞 國際油市「疫情」減緩 標普估Q3需求爆10倍 17:342020/02/16 財經 台灣出現新冠肺炎死亡案例 台股早盤開低 09:222020/02/17 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:362020/02/17 財經 大陸17日新冠肺炎確診1,886起 湖北以外14連降 23:512020/02/18 兩岸 青海新冠肺炎患者出院間隔縮短 13天治癒80％患者 18:192020/02/18 兩岸 海南新增8名新冠肺炎患者出院 2名為危重症患者 18:202020/02/18 兩岸 超胸DJ高衩泳裝撐不住豪乳！「半球溢出」網噴鼻血 20:032020/02/18 星光 《國際社會》再添22人，南韓新冠肺炎確診達104例 16:312020/02/20 財經 國際熱門新聞 悚！巨鱷龜頭比籃球還大！他冒險尋龜 差點成鱷魚大餐 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 - 國際 威脅人類！AI性機器人滿足這怪性癖 專家呼籲要管制 - 國際 首例！鑽石公主號 2病患死亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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