韓國確定出現第一起新冠病毒肺炎的死亡病例。據韓國中央防疫對策本部說，一名在慶尚北道醫院的患者死亡，死因正在調查中。

據衛生官員稱，該患者為60多歲，已經住院了20多年，在週三死於肺炎。

韓聯社報導，截至今天下午4點，韓國共有104名新冠肺炎確診患者，16人已出院，87人在隔離治療，1人死亡。

(中時電子報)