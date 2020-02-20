台中市一家印刷公司與離職員工發生勞資爭議，台中市政府勞工局20日派員檢查，發現該公司確有公告如員工有出國旅遊情事者，回國後須在家自主管理21天且不支薪；勞工局表示，該公司已依規給予預告期間工資及資遣費，屆期雇主如未依規定全額給付工資，將依法處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞工局表示，目前尚未接獲該公司單一勞工申訴或申請調解案件，因該名勞工未接獲衛生主管機關發出的「居家隔離通知書」或「居家檢疫通知書」、「自主健康管理通知書」；雇主基於營運考量，要求勞工在家自主管理21天，期間仍須給付工資，勞工不必補服勞務。

勞工局說，該名勞工於2月14日與公司合意，以資遣方式終止勞動契約，勞雇雙方協議勞動契約終止日為3月15日，該名勞工也自2月15日起免除預告期間出勤義務。公司表示，預告期間仍會發給工資，且2月13日起隔離期間也將以工作獎金方式給付工資，並已依規定給予預告期間工資及資遣費。

勞工局指出，屆期雇主如未依規定全額給付工資，將依違反勞動基準法第22條及依第79條規定處2萬元以上100萬元以下罰鍰；另如未依規定給付資遣費，將依違反勞工退休金條例第12條及依第45-1條規定處30萬元以上150萬元以下罰鍰。

勞工局強調，事業單位雖基於防疫考量，要求勞工自主隔離；仍不得損及勞工權益。如有勞動權益相關問題，可上勞工局網站( https：／／www.labor.taichung.gov.tw／ )查詢，或撥打諮詢專線04-22276526、1999市民一碼通，也可至新市政大樓文心樓1樓聯合服務中心櫃台諮詢。

(中時 )