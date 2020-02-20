亞諾法(4133)與中原大學合作展開COVID-19類病毒顆粒(VLP，virus-like particle)產製，用以進行治療性抗體驗證。亞諾法與中原大學合作，將使用由中原大學開發產製的類病毒顆粒來篩選和驗證候選抗體，COVID-19治療性抗體將可望迅速進入動物體內有效性和安全性研究測試。

亞諾法說，抵禦病毒入侵最佳方法係為阻止病毒進入正常細胞，目前已知嚴重急性呼吸道症候群(SARS)和COVID-19均使用類似機制進入細胞內。不過，使用先前經由驗證過的嚴重急性呼吸道症候群靶向中和抗體對COVID-19進行測試，卻無法產生中和反應，這意味著COVID-19 S棘醣蛋白的抗原表位(殘基結合域RBD區域)和ACE2蛋白的相互作用是與嚴重急性呼吸道症候群病毒不同的。COVID-19 S棘醣蛋白類病毒顆粒的開發產製，不僅用於驗證COVID-19 S棘醣蛋白的靶向中和抗體，更重要的，在病毒藉由細胞表面波形蛋白進入細胞過程機制的靶向中和抗體開發亦不可或缺。

(時報資訊)