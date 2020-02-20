宏碁(2353)董事長陳俊聖今舉行新春記者會，有感新冠肺炎疫情大，今天記者會一開始就先播放了一小段驚悚災難片全境擴散Contabion的電影片段，影片中美國建方艙醫院的情境，和現在中國發生情況相似。陳俊聖表示，疫情的啟示是個人、企業和經濟體必須要保持韌性。個人並不同意疫情造成供應鏈斷鏈，這只是從10到1的問題，宏碁在因應上，存貨已有準備。而宏碁相關ODM復工率，到2月18日已達到73%。今年宏碁H2出貨優於H1的情況會更極端化。

陳俊聖也表示，宏碁不會趁疫情來發災難財，PC/NB等核心事業產品都不會漲價，這也是向台積電(2330)學習的。宏碁在中國20多個辦公室除了武漢外，都已經復工。中國的線上消費還是持續成長，消費型NB/PC銷售優於商用型產品。

陳俊聖也強調，從過去的SARS到這次的新冠肺炎，都改變了人們的生活習慣，這次的改變是更突顯「宅經濟」，宏碁也隨時在掌握疫情所創造的新市場機會，例如腳踏車的訓練台需求增加，防疫產品也開始有需求，而這些產品宏碁現在也有生產。

陳俊聖今天提到一個新觀念，宏碁的品牌形象已經從過去3C的品牌，擴大到Life Brand。他表示，6年前宏碁生產的產品和現在已經有很大的差別，宏碁除了核心的NB/PC，監視器等產品外，現在還有體溫檢測器、背包、帽子和衣服等。

(時報資訊)