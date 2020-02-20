新冠肺炎疫情延燒，我國陸續出現感染源不明的個案，美國疾病管制與預防中心官網已認定台灣出現社區傳播。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會中做出回應。

陳時中表示，先前死亡的白牌車司機感染源今已釐清，將持續與美國溝通，希望對方能將官網名單進行更動。

(中時 )