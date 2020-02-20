美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動 16:492020/02/20 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美認定台出現社區傳播 陳時中：希望美國進行更動。(圖/中時電子報) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，我國陸續出現感染源不明的個案，美國疾病管制與預防中心官網已認定台灣出現社區傳播。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會中做出回應。 陳時中表示，先前死亡的白牌車司機感染源今已釐清，將持續與美國溝通，希望對方能將官網名單進行更動。 (中時 ) #美國 #新冠肺炎 #社區傳播 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 國台辦馬曉光痛批陳時中 宅神：要不要撒泡尿… 10:502020/02/16 政治 新冠肺炎社區傳播首例 口罩之亂恐愈演愈烈 20:442020/02/16 生活 命理師看陳時中運勢 意外洩台灣疫情將... 23:382020/02/16 政治 首例新冠肺炎死亡 陳時中曝發現關鍵 08:362020/02/17 生活 負壓隔離病房垃圾桶未清理 女病患向陳時中投訴 00:172020/02/18 生活 社論／當陳時中開始髮夾彎 04:102020/02/18 時論廣場 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 09:322020/02/18 政治 2娃奶聲喊話 陳時中一號表情變了 19:482020/02/18 生活 沒擴散疑慮 陳時中籲勿擔心 04:102020/02/19 生活新聞 韓國瑜嗆問陳時中 張雅琴酸：你還是閉嘴比較安全 11:472020/02/19 政治 生活熱門新聞 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 白牌車司機死亡謎底揭曉 原來是浙江台商有抗體 - 生活 別用酒精擦手機 專家曝下場悲劇 - 生活 白牌車司機感染源找到！浙江台商驗出病毒抗體 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。