工業電腦廠凌華科技（6166）宣布攜手思渤科技，合作開發整合凌華ROScube與思渤自駕車模擬平台的ROS自駕車測試套件，可產生全面、多樣化且複雜的測試環境，提升自駕車測試的穩健度、減少開發成本，盼為國內自駕車廠商搶得先機。

汽車產業近年隨著人工智慧技術與半導體元件提升，推升自駕車感知、決策與控制系統的快速發展。據波士頓顧問公司（BCG）預測，2025年全球自主駕駛車輛市場上探420億美元，市場規模至2035年更將翻倍成長。

在增進安全的前提下，汽車電子化比重持續提升，自駕車須面對各種不同突發狀況、並即時做出判斷，核心的AI成為自駕車的決策中樞與關鍵軟體技術。透過車外訊息的感知與融合，並在深度學習演算法與神經網路架構底下進行大量運算，以達到自動駕駛終極目標。

思渤科技偕同凌華開發出ROScube自駕車測試套件，透過軟體模擬，藉由虛擬世界中行駛的虛擬車輛產出感知器資料，匯入ROScube處理模擬的感知器資料，經由控制決策訓練與融合產生行車決策，進一步進行即時的硬體迴路測試（HIL）。

凌華表示，透過在虛擬世界中（Driving Simulator）模擬出日常、極端與危險駕駛等各種駕駛情境，加上不同的環境條件、交通情境、車輛款式與感測器類型等，讓虛擬車輛在虛擬世界中行駛數百萬英里，將比真實世界中可達成的效率、安全性與效益更高。

凌華與思渤科技期望此套ROScube自駕車測試套件，能率先導入ROS 2技術在自駕車虛擬模擬與驗證中，使客戶產生更全面、多樣化且複雜的測試環境，將自駕車模擬資料與演算法結果進行實時資訊交換，得出更精確的模擬結果，提升自駕車測試穩健度、減少開發成本。

凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜表示，凌華希望借重思渤在自駕車領域累積的多年經驗，以其卓越的虛擬模擬能力，加上凌華作為機器人作業系統（ROS）與AI的優質控制器，給予全球客戶基於ROS平台的自駕車測試套件。

思渤科技董事長暨總經理鄭明宏表示，具高感知、可決策的控制系統已是自動駕駛時代不可或缺的技術，人工智慧在實現真正自駕扮演最關鍵角色。ROS是實現自動駕駛的核心，相信ROS自駕車測試套件，能符合自駕車開發的需求期待。

(時報資訊)