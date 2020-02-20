《港股》恆指收跌0.17％，聯想逆勢漲7％ 16:482020/02/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然中國人行宣布降息以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，但5年期LPR降幅不如預期，香港股市盤中由升轉跌，周四恆生指數收跌0.17%，為27609.16點。國企股(H股)收漲0.05%，為10913.97點。 受業績利多題材帶動，聯想逆勢上揚7%。美圖秀秀在泰國的業務報喜，美圖飆漲14.06%。 (時報資訊) #收跌 #17 #聯想 #逆勢 #7% 也許您會感興趣 推薦閱讀 助社區籌經費建樓梯升降椅 素人畫家捐17幅油畫義賣 10:052020/02/16 生活 人民幣在岸價小幅收跌12個基點 回到6.98元價位 17:132020/02/17 財經 新加坡新增2確診病例 包括1歲男嬰 21:342020/02/17 國際 幽靈船抵愛爾蘭南岸 終結17個月海上漂流記 14:472020/02/18 國際 「一個月就差7％」游淑慧：罷韓團體怕了 14:052020/02/18 政治 《盤後解析》雙王失光環，台股收跌114點 15:062020/02/18 財經 《日股》科技股遭拋售，東證一部跌至近4個月新低 16:312020/02/18 財經 《韓股》憂疫情打擊經濟，韓股收跌1.48％ 16:482020/02/18 財經 《港股》蘋概股失色，恆指收跌1.54％ 16:482020/02/18 財經 證監會鼓勵商銀進A股 17家銀行排隊IPO 04:102020/02/19 全球財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 4兆現金拖累最強投資法？ 巴菲特竟買這兩檔ETF - 財經 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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