雖然中國人行宣布降息以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，但5年期LPR降幅不如預期，香港股市盤中由升轉跌，周四恆生指數收跌0.17%，為27609.16點。國企股(H股)收漲0.05%，為10913.97點。

受業績利多題材帶動，聯想逆勢上揚7%。美圖秀秀在泰國的業務報喜，美圖飆漲14.06%。

(時報資訊)