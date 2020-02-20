鑽石公主號繼確診人數不斷攀升，政府明天將派華航包機前往日本包機接回滯留國人，預計明晚10點30分抵台，中央流行疫情指揮中心表示，隨機人員包含1名機師、4名空服員、1名醫師與3名護理人員，會依照台日航班的行情向國人收取費用。

公主號郵輪今傳已累計超過600名案例，其中2名8旬男女更在今日病逝。指揮中心表示，經調查後發現共有25名國人滯留，其中一名人員增加是因為該名國人具有雙重國籍身分，將會在包機上進行完整的防疫措施。

指揮官陳時中表示，由於已有上次武漢台商包機的經驗，因此這次接回國人的任務將會檢討後進行必要的改進，且這次返台的國人人數不多，機內空間較為寬敞，因此相關防疫措施更能落實。

陳時中強調，由於國內疫情仍嚴峻，因此公主號國人返台仍需進行14天的隔離檢疫，將會在班機一落地就送往醫院進行隔離檢查，待後續無異狀後再送往隔離場所。

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功昨日表示，鑽石公主號屬於高風險環境。為防疫考量，返台者下機後需前往醫院，進行2次篩檢，確認2次都是陰性，才會安排入住檢疫所，集中檢疫14天。

(中時 )