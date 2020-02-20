台灣第一家機器人投顧─大拇哥投顧（TAROBO）深耕台灣 歡迎有志菁英加入在去年7月擔任德信TAROBO機器人量化中國基金繳出相關亮麗成績單之後，該投顧公司更將祭出年薪新台幣100-500萬元，歡迎有志金融科技的精英加入大拇哥投顧團隊。

大拇哥投顧成立三年多來，運用金融科技打造TAROBO基金盡職調查的資訊平台，2017年開放免費註冊使用，幫助投資人挑選好的標的、自行建構投資組合後在2019年7月更擔任德信TAROBO機器人量化中國基金投資顧問，運用AI、機器人選股、執行投資管理，在人機共同合作之下，在2月18日淨值已突破14元，來到14.5037元，創掛牌以來新高，繳出漂亮的成績單。

大拇哥投顧表示，基金績效字是最佳佐證，證明金融科技落實在投資和財富管理，不僅有助研究投資可以事半功倍，提高投資勝率。該公司將持續在台灣深耕，力拼成為亞洲第一和世界級的台灣機器人投顧公司，將祭出年薪新台幣100-500萬元，歡迎有志金融科技的精英加入大拇哥投顧團隊。

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