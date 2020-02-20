全球各大傳染病疫情持續升溫，旅平險及旅遊不便險近期更加熱門，提供出國民眾旅程中因災害、疾病或意外變更班機、旅宿造成不便損失或醫療的保障！而24小時不打烊，不需與保險業務員接觸，不出門即可投保的「網路投保」更成為近期新興的產險商機。

根據金管會保險局統計，2019年台灣網路投保保費年成長39％，其中產險年成長顯著，業績較前年成長高達45.9％，網路投保的彈性、快速與方便，已逐漸顛覆傳統保險業！

台灣第一家非銀行體系獲得網路投保執照的保險代理人公司-英國凱萊Care Line指出，因應疫情以及民眾對出國旅遊保障的風險意識升高，近期旅平險、不便險以及從事戶外健康休閒運動的活動險人數及投保金額平均翻倍成長。 台灣唯一一家不以傳統業務員跑市場的網路保險代理領導品牌-英國凱萊副總經理彭裕港表示，台灣去年產險市場規模約為1,700億，雖近年台灣網路保險成長顯著，惟相較歐美網路投保率已達30％～40％，而鄰近的日本韓國網路投保率也有20％~30％，台灣網路投保市場潛力仍有很大空間。

此次新冠疫情雖降低國人旅遊意願，但也大幅提升國人出國風險意識，帶動旅平險、旅遊不便險平均翻倍成長，保障民眾於旅程中因班機時間變動或因生病、意外需在旅遊地就醫。彭裕港指出，凱萊一位顧客過年前往越南旅遊，當天越南臨時宣布台灣班機禁止入境越南，導致客戶無法從越南回台，打亂客戶既定行程以及住宿及交通等安排，符合旅遊不便險理賠原則，獲賠14,000元，補償了班機延誤跟住宿費用。

此外，近年盛行的滑雪、爬山、路跑、健走、高爾夫等戶外休閒運動，加上防疫專家建議多參加戶外運動可有效提升免疫力促進健康，新興的活動險深受許多年輕消費者青睞。另一個新興寵兒是寵物保險，國人飼養寵物近年突破250萬。

因台灣寵物無健保，醫療花費龐大，寵物險成為近年新興的熱門保險。根據iPET數據顯示，投保寵物險比率最高為英國73％，其次是瑞士62％、瑞典59％，日本為14％；相較台灣寵物險投保比率偏低，不過近3年開賣寵物險後, 市場急遽成長數十倍! 惟寵物險市場混亂，大家對於保險內容不熟悉，英國凱萊提醒大家可以選擇有專業貼心客服的網路投保公司，依照需求彈性選擇適合的投保方案。

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