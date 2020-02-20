NCC：21日五大電信商提送5G頻段位置意願書 16:502020/02/20 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5G頻譜第二階段頻位競標是否舉行，取決於五家電信公司3.5GHz頻段的位置協商是否能在20日達成共識。 NCC於20日表示，21日上午，五家電信公司依規定必須向NCC提送頻譜位置需求意願書，各頻段若未能依行動業務管理規則第33條之3規定決定得標頻率位置時，NCC將依同規則第33條之4第1項規定，於21日下午2時30分辦理一回合的報價競標。 5G第一階段頻譜數量競標已衝高到1380.81億元，第二階段頻位協商若未能達成共識，表示5G標金將再墊高。 (工商 ) #NCC #頻段 #競標 #提送 #意願書 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G頻位魚肚 電信業不相讓 04:102020/02/17 財經要聞 《新聞分析》誰肯退讓「魚肚」？協商破局存在一定機率 04:102020/02/17 財經要聞 NCC前主委 詹婷怡高票當選DotAsia董事 04:102020/02/18 企業經營 仲量聯行：疫情不影響投資人競標大型不動產 10:102020/02/18 財經 高通推X60數據機 全球首款導入5奈米 09:102020/02/19 財經 五大電信董座出馬 定奪5G頻位 04:092020/02/20 財經要聞 五大電信協商頻位 據傳28GHz達成不用競標共識 16:312020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 醫療人員執勤染新冠肺炎 是國壽保戶慰問5萬 - 財經 - 工商 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 台積電死敵大逆襲！ 驚爆7奈米EUV最新戰況 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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