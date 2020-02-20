5G頻譜第二階段頻位競標是否舉行，取決於五家電信公司3.5GHz頻段的位置協商是否能在20日達成共識。

NCC於20日表示，21日上午，五家電信公司依規定必須向NCC提送頻譜位置需求意願書，各頻段若未能依行動業務管理規則第33條之3規定決定得標頻率位置時，NCC將依同規則第33條之4第1項規定，於21日下午2時30分辦理一回合的報價競標。

5G第一階段頻譜數量競標已衝高到1380.81億元，第二階段頻位協商若未能達成共識，表示5G標金將再墊高。

(工商 )