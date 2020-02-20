新冠肺炎持續延燒，許多民眾因應防疫需求被要求居家檢疫或隔離，究竟衛福部規劃要補償給這些被隔離者多少錢呢？衛福部長陳時中今（20日）被問及時，並未鬆口。

行政院長蘇貞昌今日上午拍板特別條例名稱為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條條文，條例施行期間自2020年1月15日起至2021年6月30日止，特別預算規模600億元。其中，防疫津貼確定納入，對於居家隔離或居家檢疫者將予以補助，發放每日的生活津貼。

陳時中今日下午主持指揮中心記者會，被媒體問及津貼的金額，是否會「高於SARS期間的500元標準」，或甚至加碼為「每日千元」？

對此，陳時中表示，對於補償的費用，政府是多方面鼓勵僱主，也在「稅」上面給予支持，至於單獨的數目（意即每人每日的補償金額），將待振興條例在立法院通過後，衛福部將與各單位研議。

(工商 )