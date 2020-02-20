歐盟將開曼群島、巴拿馬、塞席爾和帛琉等四國加入租稅不合作黑名單。但另有英屬維京群島BVI、百慕達等16個國家因能夠配合歐盟反避稅要求而脫離「灰名單」。資誠（PwC）會計師事務所認為，歐盟將開曼加入黑名單主要和當地投資基金法規有關。

針對黑名單地區，歐盟國家除了必須加強涉及該地區的交易觀察及查核力道，而且從2021年1月1日起，歐盟成員國必須至少會採取四種制裁措施其中一種。

一、支付給黑名單地區的款項如股利、利息、權利金、服務費等，歐盟國家將採取懲罰性的扣繳稅率，例如法國高達75％。

二、歐盟國家納稅人收到來自黑名單地區公司的股利，甚至達到一定持股比例和期間等條件，仍不適用（或有限適用）股利所得免稅，造成開曼公司的歐盟股東必須就全部或一部分的股利所得繳稅，法國已有類似規定。

以開曼公司為上市櫃主體的集團，若有歐盟國家的股東之前能享受股利所得免稅，將會受到影響。

三、歐盟國家納稅人支付利息、權利金、服務費等給黑名單地區，在稅務申報時不可認列為費用。

四、歐盟國家納稅人持有黑名單地區公司股權，應適用CFC受控外國公司規定。

資誠（PwC）聯合會計師事務所稅務法律服務會計師徐麗珍提醒，以上四種措施，歐盟僅提供一個概念性架構，各成員國應檢視其國內稅法中既有的反避稅措施，並依據歐盟政策的精神做必要的修正或補強，國內稅法中反避稅措施相當齊全的國家，可能也無須採取進一步的措施。

(工商 )