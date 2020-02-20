被網友封為「最強奶媽」的網路直播主，19日被網友爆料有在進行性交易，並且PO出多張資料照片、引發網路討論。事隔一日，被指名的當事人發文澄清，並強調：「我沒那麼厲害啦」！

近日有網友在臉書社團「爆料公社」PO文，稱擔任直播主網紅的劉姓巨乳正妹(本名姓劉)，為了繳清賓士車貸，從去年11月開始「出來賣」、「接S」，該網友控訴「大家都有盡力的去協助妳，但妳嫌中間人賺太多還私下洗客人，還想私底下跟客人凹錢，要不到就找客人開刀、控告對方妨礙性自主」，痛批她「滿肚子妊娠紋...還可以恩將仇報，當初就談好賺妳該賺的錢，出去不要八卦不要生事，既然妳想生事，那就讓這件事情浮出水面」。

網友PO文，稱擔任網紅的巨乳正妹，為了繳清賓士車貸，去年出來賣、接S。（圖／爆料公社）

該網友還PO出多張對話截圖，其中內容有提到「會不會被白睡」、「擔心性愛片曝光外流」、「老闆(客人)還在睡覺等等」，不過對話卻沒有顯示雙方姓名，另外，還PO出幾張飯店的住宿單據，英文拼音雖跟劉姓正妹本名吻合，疑點重重。

「最強奶媽」爆下海接客！當事人提證據回擊（圖／IG）

據了解，這名身材姣好「最強奶媽」的網路直播主，在臉書上超過20萬人追蹤，IG更是有近200萬人追蹤，而她也不吝嗇展示自己的好身材，網路上都是她穿著泳裝，展示優美曲線的辣照，豐滿體態果然吸引不少男粉按讚，不過這位正妹近期卻捲入性交易疑雲，事後這名正妹出面駁斥，表示該名網友根本抹黑造謠。

對於網友爆料，當事人貼出證據自清。（圖／爆料公社）

她氣得親自在臉書社團「爆料公社公開版」發文澄清，並直指爆料者證據中3個錯誤，謝薇安提到，因為從小在加拿大長大，導致她的中文字寫得像小孩一樣歪七扭八，她也提供自己的筆跡讓大家比對，「一個突發猛進，一個劉字突然變得那麼神美」。她還提出證據表示單據上連姓氏都打錯，諷刺「我連飯局都沒有接觸過，突然一個越級打怪接客，我沒那麼厲害啦」。

對於網友爆料，當事人貼出證據自清。（圖／爆料公社）

對於天外飛來的橫禍，這名直播主無奈表示，「我出來走跳不是一天、兩天的時間了，有負面的新聞各大新聞週刊也都會滿天飛了，至今為何沒有？就是因為我做人做事都很自愛」。她呼籲網友別跟著風向亂罵，必須為自己的言論負責，「我絕對會往刑事訴訟程序，沒認真讀書的，先去好好讀一下刑事與民事差別」。

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(中時電子報)