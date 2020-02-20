▲國立暨南大學為服務考生，將首度辦校系博覽會、高中升大學專題講座及模擬面試等3大活動，圖為校長蘇玉龍主持校園活動致詞。（楊樹煌攝）

▲國立暨南國際大學的美麗校園環境。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

國立暨南國際大學為服務全國準備大學入學考試的莘莘學子，將在28日首度舉辦「2020校系博覽會暨高中升大學專題講座及模擬面試」活動，歡迎全國各高中學生參與。

暨南大學此時校園正舉辦「花舞愛林．2020櫻揚暨大」，吸引不少遠地而來的賞花遊客，然在櫻花季後，緊接而來的則是讓全國考生緊張萬分的個人申請入學招生期。暨大為了服務全國即將踏進大學校門的學子，今年特別舉辦校系博覽會暨高中升大學專題講座，並有模擬面試等3大部分活動。

暨南大學為此活動，特邀許多校內外專家為考生服務，並用心安排舞臺表演、程式設計體驗及趣味活動等等，期讓來校參訪的學生與家長盡情體驗暨大師生的熱情款待。

校系博覽會將由暨大各系所代表於櫻花林駐點，為高中生與家長進行系所介紹及應試的說明。另在人文學院國際會議廳舉辦升學講座專題，邀請升學專家為考生解說個人申請選填志願與面試訣竅，以及2020學測落點分析等相關資訊。

校方指出，模擬面試活動由人文學院、管理學院、科技學院與教育學院的教授為高中生進行模擬面試，參加模擬面試考生可自由選擇其中1個學院，實際與系所教授進行面試與討論。透過模擬面試活動，考生擁有比他人更多的實戰演練機會，不僅能藉此了解自身優勢，也能磨練個人表達技巧，幫助考生在應試的路上更添信心。

(中時 )