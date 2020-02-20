木棉花季22日登場，目前花開約5成。(莊曜聰攝)

近年白河木棉花季活動總吸引許多人潮。(資料照片)

春暖花開，白河木棉花漸次盛開，目前花開約5成左右，區公所舉辦的木棉花季活動將於22日登場，為替活動暖身，一群鳥友20日在林初埤木棉花道集合，放飛飼養的金剛鸚鵡，鳥兒在天空飛翔，木棉花道背景襯托，吸引遊客目光，更預告開幕當天將有超過50隻金剛鸚鵡同時放飛，場面更為壯觀。

這項放飛活動由台南市議員李宗翰、南市府農業局、白河區公所共同籌辦，鳥友也熱情參與，今天的試飛活動安排10多隻金剛鸚鵡先亮相，這些可愛的鸚鵡都經過馴養，只要吹聲哨子，不管多遠都會回到主人身邊，還能技巧精湛的降落在飼主手臂上。

近年木棉花季活動都吸引許多人潮，隨著遊客人數成長，負責主辦的區公所也規畫周邊活動，希望讓民眾有新鮮感，這次除了鸚鵡放飛活動外，還有農夫市集、琴棋書畫表演、曼陀鈴演奏等等豐富多元的內容，邀民眾來戶外走走。

來到白河，也可順便走訪周邊景點，包括關子嶺溫泉泡湯，品嘗白河山區有名的甕仔雞等料理，到大仙寺、碧雲寺祈福，另外也可走訪有歷史造景的「台灣萬里長城」，可以換穿古裝，在各類拍攝場景中穿梭拍照，體驗當皇帝、公主的樂趣。

(中時 )