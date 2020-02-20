白牌計程車司機感染武新冠病毒15日死亡，是台灣第一起死亡案例，歷經指揮中心一路追蹤感染源，確定就是載過的一名浙江台商，因為之前採檢都陰性，但後來2實驗室採檢結果，顯示這名浙江台商有抗體，曾感染武漢肺炎病毒，揭出了白牌司機死亡的謎底了。

白牌司機之死，還讓媽媽、弟弟、妹妹和妹妹的女婿等，全家人都中鏢，恐懼讓謠言漫天，雖判定是家庭群聚感染，但是感染的源頭不揪出，讓人難安心，如今已經確定司機發病前載客接觸的浙江台商，因為之前2次陰性，終於找到了原來是體內有抗體，才沒即時被檢出，這名台商目前是住院隔離中。

這名台商1月22日從中國大陸入境台灣，過了8天後，咳嗽不停，1月30日和2月10日都曾經到2家診所就診，但沒有發燒，且屬於咳嗽輕症，僅予止咳的藥物治療，本人也認為是接觸到率消毒水源，才會咳個不停，這樣咳嗽了20天。

直到2月15日白牌司機死亡，彰化縣衛生局追到這名台商，進行流感快篩，檢驗流感A型和B型病毒都呈陰性，採驗新冠肺炎病毒也呈陰性，但是咳個不停，衛生局不敢大意，馬上要求強制隔離，目前仍住在醫院負壓隔離病房。

今天，2月20日經過兩實驗室採檢，總算釐清了這名台商真的感染過新冠肺炎病毒，只是本身有抗體，才躲過了多次採檢都呈現陰性。

病毒源頭釐清，教人安心又心驚，台商接觸過人和醫護人員豈不也不少？彰化縣衛生局強調，過年期間就規範入醫院和診所一定得戴口罩，衛生局嚴密布網，第一時間追蹤到曾與這名台商接觸過的人員，目前並沒有出現狀況，這些人也都接受衛生局規定，進行自主健康管理，沒有社區感染，確診全家人是家庭群聚感染。

(中時 )